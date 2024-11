Inter-news.it - Giuntoli: «Scudetto, bella classifica! Skriniar? Valutiamo tante situazioni»

Cristianoè tra gli ospiti del Charity Gala di Milano, iniziativa di beneficienza per la lotta al Diabete di tipo 1. Il Direttore Sportivo della Juventus a Sky Sport ha fatto il punto sullo, la(con l’Inter a un punto dal Napoli) e sul mercato. Protagonista? MilanTRA CAMPIONATO E MERCATO –le squadre appaiate in cima alla: ben sei nel giro di due punti. Una situazione creatasi anche dopo il pareggio tra Inter e Napoli di ieri sera a San Siro, che ha mantenuto invariate le distanze fra le due squadre, ma ha permesso a molte altre di guadagnare punti. Fra queste proprio anche la Juventus, il cui Direttore Sportivo, Cristiano, ha parlato proprio della lotta per il titolo. Ma non solo. Grande interesse infatti anche relative alle mosse di mercato, con il nome di Milan– proprio un ex nerazzurro – da tenere sotto controllo.