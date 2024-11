Sport.quotidiano.net - Due sberle dal Lentigione: Zenith al tappeto

Niente da fare per laPrato, che sul campo delesce sconfitta per 2-0 in una domenica amara. I pratesi rimangono così in piena zona play out con 8 punti e la situazione si fa complicata: ora sono anche penultimi nel girone D di serie D al pari di United Riccione e San Marino. Parte forte, in realtà, la formazione di Settesoldi che al 1’ si fa subito pericolosa con un lancio in profondità di Pupeschi per Falteri, che controlla e conclude troppo debolmente e centralmente per impensierire Gasperini. Al primo affondo, però, ilpassa in vantaggio. Al 13’ bel filtrante di Pari per Battistello, che bruca Brunelli in uscita e deposita in rete l’1-0 dei padroni di casa. Al 23’ è direttamente Pari che sugli sviluppi di un calcio di punizione raccoglie la respinta della barriera e prova il destro, senza trovare la porta dal limite.