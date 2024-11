DrefGold torna con l’album ‘Goblin’ | Più sincero e maturo ma ancora un po’ ‘Kanaglia’

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Il rapper bologneseto con il suo quarto album di inediti,, da venerdì 8 novembre per Epic/Sony Music Italy. Un lavoro che, da una parte, conferma la penna affilata del rapper e, dall’altra, racconta una maturazione che passa anche attraverso un suono innovativo e collaborazioni di prestigio. Da Tedua a Bresh, da Capo Plaza a Tony Effe. Ci racconta di più lo stessoin questa nostra intervista.A tre anni da ‘Elo Overtime’ torni con: in che arco di tempo hai lavorato il disco e come ha preso forma a mano a mano il progetto?Il disco, diciamo, inizia sempre ad essere lavorato alla fine di quello precedente quindi per certi versi non mi sono mai fermato nella produzione musicale. Realmente, però, il periodo, il punto di inizio, in cuiè stato pensato, concepito, trovata la direzione, l’immaginario e tutto ciò che riguarda la scelta dei pezzi fondamentali per il disco – anche, banalmente, i colori – risale a circa un anno e mezzo fa, più o meno.