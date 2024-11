Ilfattoquotidiano.it - Davide Bonolis e la ballerina di Ballando con le stelle Sophia Berto si stanno frequentando? L’indiscrezione: “C’è una coppia che sta nascendo”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Sarebbe nato l’amore tra un membro della famigliae una delle protagoniste dicon le. No, non si tratta di Paoloe Sonia Bruganelli (in gara nello show del sabato di Rai Uno), ma di loro figlio,. Il nome del giovanissimo calciatore classe 2004, infatti, sarebbe stato affiancato a quello di una delle maestre di danza di questa edizione, la 20enne, che partecipa incon il fiorettista Tommaso Marini.Già a Domenica In, in effetti, il gossip era entrato nel vivo. Merito anche dell’opinionista Rossella Erra, che a Mara Venier aveva detto: “Ac’è un’altrache sta. Mi accerterò che delle situazioni si sono sistemate e poi ve lo dirò. Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è unae forse un parente di.