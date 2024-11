Gaeta.it - Controversie sul logo della Riviera del Gigante: il dibattito infuoca la Costa teramana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il nuovodel, dedicato alla promozione turistica, sta suscitando un acceso. La grafica, che dovrebbe rappresentare il Gran Sasso, è stata criticata dal presidente dell’Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943 e da un consigliere regionale. Le loro osservazioni mettono in discussione l’immagine del, suggerendo che essa ricordi più un periodo storico buio piuttosto che un simbolo naturale e turistico.La polemica sul design delMatteo Settepanella e Luciano D’Amico non hanno risparmiato critiche all’immagine del. Hanno notato che, ruotando l’immagine di 90 gradi, essa assume un profilo che sembra fantasticamente evocare quello di un dittatore italiano. Questa analisi ha generato non poche polemiche, tanto che i due hanno ufficialmente chiesto modifiche al