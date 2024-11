Panorama.it - Conte contro il Var, sfogo inutile e volgare

Quella di San Sirol'Inter è stata la panchina numero 602 della carriera da allenatore professionista di Antonio, la 193° dall’introduzione del Var. Non è credibile che un tecnico del suo livello, con profilo internazionale e abituato a misurarsi con arbitri di tutta Europa, all’alba del novembre 2024 non conosca il protocollo che lo regola al punto da confonderlo con una moviola di campo qualsiasi, invocando l’intervento per sanare decisioni dubbie e non “quando conviene” in modo “da evitare retropensieri”.non può non sapere, insomma, che il Var è stato inventato dall’Ifab (in Italia c’è dal 2017) per occuparsi di chiari ed evidenti errori o eventi sfuggiti alllo dell’arbitro e dei suoi assistenti, non per rileggere davanti a un monitor qualsiasi cosa accada in campo.