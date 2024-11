Ilgiorno.it - Concorezzo ringrazia. Gügia dòra ai benemeriti

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Un momento per vedere unita l’intera comunità, per fare i bilanci di un anno e perre chi si è più distinto nel servizio alla città.ha celebrato ieri la festa del paese che è stata anche la giornata delle benemerenze civiche. La tradizionale, il premio Casc, e il riconoscimento dedicato alle attività e ai negozi storici. Musica, con il concerto d’archi dell’ensemble Mozart, dove suona la concorezzese Martina Boschetti, per aprire la venticinquesima edizione del programma a Villa Zoia, iniziato alle 16.30. Poi la consegna dei segni di gratitudine della comunità. Il premio Casc a Severino Colombo del gruppo Shotokan. La targa dedicata alle attività storiche quest’anno è invece andata al Nastrificio Angelo Valera, nato nel 1951. Mozioni speciali a Carla Giambelli, una delle tenniste più promettenti del panorama attuale, Sergio Visentin, il curatore del giardino degli Alpini, e Achille Zoia, maestro pasticciere giunto al cinquantesimo di attività.