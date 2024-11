Superguidatv.it - Civil War – la recensione (senza spoiler) del film di Alex Garland su Prime Video

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

War, l’ultima fatica cinematografica di, è arrivato da poco su. Attualmente in tendenza tra i numerosi titoli in catalogo, è uscito al cinema il 18 aprile di quest’anno. Iloffre una cruda esplorazione di una guerrae ambientata in un’America del prossimo futuro, documentata da un gruppo di fotografi di guerra. Scopriamo insieme maggiori dettagli.War – la trama delcon Kristen DunstNel contesto distopico diWar, gli Stati Uniti sono dilaniati da conflitti interni: da una parte, gli stati rimasti fedeli al Presidente; dall’altra, diverse fazioni secessioniste che agiscono indipendentemente tra loro. Tra queste, ci sono le Western Forces, formate dall’alleanza tra Texas e California; il New People’s Army nel Nord-Ovest; e l’Alleanza della Florida, che opera autonomamente.