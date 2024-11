Donnapop.it - Cecilia Rodriguez insultata per i figli che (ancora) non ha: il web può diventare davvero un posto orribile

Leggi l'articolo completo su Donnapop.it

e Ignazio Moser si sono sposati lo scorso luglio, eppure la loro luna di miele continua: la coppia non haavutoe sebbene per i diretti interessati non sia un problema, per qualcun altro sì.I due sposi si stanno concedendo del tempo per sé, lontani dal clamore mediatico. Nonostante tutto, però, dai social arriva sempre qualche critica;e Ignazio hanno visitato il Perù, Miami e Cap Juluca. Su Instagram, quotidianamente, arrivano aggiornamenti dei loro spostamenti e delle esperienze vissute.Nelle scorse ore, però, è successo l’inaspettato:è stata pesantemente attaccata via web per colpa di una foto che ha condiviso da Miami. Nello scatto specifico, infatti, la sorella di Belen indossa dei micro short che lasciano intravedere (quasi completamente) i glutei.