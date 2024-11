Caso Auteri | la punta di un fenomeno antico e politicamente deplorevole

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Associazione “Antimafia e Legalità”, sulla vicenda, che vede coinvolto il deputato regionale siciliano Carlo.“Da sempre i parlamentari regionali e nazionali – afferma il Presidente dell’Associazione “Antimafia e Legalità” Enzo Guarnera – cercano di ottenere elargizioni di denaro pubblico per finalità assolutamente private, e talora mediante percorsi poco trasparenti, se non addirittura illeciti. È una pratica dalla quale nessun partito è stato ed è immune, trattasi solo di percentuali più o meno grandi. Nella spartizione chi governa di solito ha la “fetta” più grande, e talora le opposizioni tacciono in cambio di qualche briciola.Solo un rinnovamento radicale del ceto politico può mettere fine a tale malcostume. In attesa che ciò avvenga – continua Guarnera – con riferimento al deputato, sono auspicabili le seguenti iniziative: la querela del deputato Ismaele La Vardera per le gravi e documentate minacce ricevute da; una indagine della Commissione Regionale Antimafia sui criteri con i quali sono stati assegnati i fondi dell’assessorato al Turismo, sulla identità dei reali beneficiari e sul concreto impiego degli stessi; una parallela indagine della Corte dei Conti Regionale; una indagine delle Procure della Repubblica, competenti per territorio, per valutare l’eventuale sussistenza di illeciti penali; una ulteriore indagine sui patrimoni personali e familiari dei deputati regionali, allo scopo di verificare eventuali ingiustificate variazioni in aumento rispetto all’inizio del loro mandato, con particolare attenzione alla provenienza del denaro.