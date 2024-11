Lanazione.it - Biassa si tuffa nel medioevo ed è un gran successo per San Martino

La Spezia, 11 novembre 2024 – Con la musica dal vivo del gruppo In vino veritas, fra brani e melodie tematiche, la comunità diha celebrato ieri, la tradizionale festa patronale di San, con una serie di iniziative organizzate dalla pro loco Insieme per, che hanno calato il borgo nelsineled è unper Sannel', col patrocinio del Comune della Spezia. I tantissimi visitatori si sono immersi in una suggestiva antica atmosfera all’interno di un percorso dove hanno potuto apprezzare una mostra mercato di mestieri antichi, punti di ristoro, danze e combattimenti medioevali, tiro con l’arco, falconieri con associazione Falconieri della Fortezza, danze medievali durante tutto il giorno, arcieri e sbandieratori a cura del Gruppo storico di Pontremoli.