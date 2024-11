Gaeta.it - Bernarda Visentini in mostra a Roma: “Archeosculture” dal 16 al 22 novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Dal 16 al 22, la storica Associazione culturale “Lavatoio Contumaciale” diospiterà la” di. Questa esposizione, realizzata grazie all’invito di Carla Guidi e Grazia Menna, offre un’occasione unica per esplorare le opere di un’artista la cui ricerca è profondamente legata all’archeologia e alla natura. L’ingresso è libero per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo creativo di.L’artista e la sua visione, originaria di Tarcento, in provincia di Udine, ha costruito una carriera artistica caratterizzata dall’esplorazione e dall’interpretazione dei legami tra archeologia e arte contemporanea. La sua passione per le antiche civiltà e le culture preistoriche è stata coltivata attraverso viaggi in vari siti archeologici in tutto il mondo, dove ha potuto raccogliere ispirazioni che si riflettono nelle sue sculture.