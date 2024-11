Ilnapolista.it - Allegri torni in campo, accetti la Roma. Ricordi che Ancelotti ripartì dall’Everton

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

in, riparta dallacheRiecco Massimiliano. Rieccolo ieri a San Siro al fianco di Federico Cherubini. Riecco la sua faccia vispa accendersi davanti alla sfida di cartello tra la prima e la seconda della classe. Si sarà illuminato davanti al recupero difensivo di Kvara. E sarà sicuramente rimasto soddisfatto dalla gestione difensiva di Antonio Conte. In fondo c’è sempre stata un’assonanza tra il contismo e l’smo. Il calcio di entrambi è pratico, pragmatico e soprattutto vincente. Ecco perché oggi Max non dovrebbe farsi intimidire dai suoi detrattori. E da grande allenatore qual è dovrebbe accettare la sfida di una squadra in difficoltà come ladeve sporcarsi per rinascere. La piazza della Capitale lo accoglierebbe a braccia aperte, per il suo curriculum e perché saprebbe come rimettere in sesto un gruppo oggi sbrindellato, senza una bussola, che rischia scenari fino a ieri inimmaginabili.