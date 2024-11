Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 11 novembre: Riccardo Ferri ed altre ricorrenze

11edricorrenze111984: eh sì, sono passati quarant’anni da quel ‘Derby d’Italia’ terminato 4-0 per i nerazzurri, conper la prima volta a segno con la casacca della Beneamata e in Serie B. Quella domenica ci fu l’esordio in Serie B e con il Parma di Roberto Mussi. Era il giorno dell’ottantesimo anniversario dalla nascita di Camillo Fenili, 42 presenze tra Prima Divisione e Divisione Nazionale e poi 24 in A.è il venticinquesimo anniversario dalla dipartita di Benito Albini, tre gare nel massimo campionato italiano (con il Novara) e 139 nel torneo cadetto. L’111994 si spegneva Giorgio Barsanti, vincitore (seppur da comprimario) con l’Ambrosiana di una Coppa Italia e di uno scudetto. In Serie A indossò anche le maglie delle genovesi e della Pro Patria.