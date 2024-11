Sport.quotidiano.net - Virtus a Varese per una prova di maturità. Hackett recupera e mette nel mirino Madrid

Nella trasferta di oggi a(ore 19 diretta Dazn) lava a caccia di un successo che le consentirebbe di mantenere l’imbattibilità in campionato, riagganciare Trento in vetta (ieri vincente su Trieste) e festeggiare un poker di vittorie tra serie A ed Eurolega. I lombardi occupano il penultimo posto in classifica in compagnia di Treviso, Sassari e Cremona avendo conquistato una sola vittoria nelle prime sei giornate e la settimana scorsa hanno anche ceduto Mannion a Milano. In queste condizioni non partono certamente con i favori del pronostico, ma questa situazione potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la V nera che rischia di presentarsi all’appuntamento con la classica pancia piena essendo reduce dalla vittoria di venerdì con il Maccabi, mentre dall’altra c’è la motivazione di chi, avendo anche una grande tradizione cestistica alle spalle, vuole fare lo sgambetto a una big per dare un colore diverso ad una stagione fino a qui molto grigia.