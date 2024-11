Lanazione.it - Via dell’Amore, partono i lavori. Biglietti, incassi per 850mila euro

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

La firma del presidente regionale Marco Bucci, a capo della struttura commissariale della Regione Liguria, è arrivata ieri pomeriggio. Partiranno all’inizio della settimana iper mettere nuovamente in sicurezza la Via, con l’obiettivo – possibile, meteo permettendo – della riapertura entro Natale. Saranno realizzati dalle ditte Gheller e Bertini – le stesse che avevano realizzato le opere per la riapertura – e costeranno 300mila: una spesa che sarà coperta dagli introiti deiincassati dal Comune di Riomaggiore in questi primi mesi di attività dopo la riapertura avvenuta il 26 luglio scorso. Un tema caldo, quello della riapertura, affrontato anche ieri mattina nel corso di un’assemblea convocata dal Comune di Riomaggiore a margine del consiglio comunale. Un confronto nato anche dalle preoccupazioni degli esercenti locali, che vedono nella Viaun volano turistico capace di produrre ricavi anche nella stagione invernale, quella solitamente meno propizia per le attività commerciali della zona.