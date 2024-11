Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Tanti assenti, Stacchiotti torna in porta. Nuovo ballottaggio tra Boccardi e Masini

Ancora senza Tirelli, Di Gianni, Fort, Candido e Di Paola, la Robur questo pomeriggio, affronterà la Fulgens Foligno per riscattare all’istante la brutta prova di Terranuova Bracciolini; per tracciare un solco con il suo più recente passato.(2006), out domenica scorsa causa febbre, tornerà a difendere labianconera. Al centro della difesa, di rientro dalla squalifica, Achy andrà ad affiancare Cavallari, mentre a destra della linea ci sarà Morosi (2004), con Ricchi sulla corsia opposta. A centrocampo, quindi, a giocarsi una bella chance sarà Pescicani (2005), con Lollo che agirà davanti alla difesa e Mastalli l’altra mezzala (il capitano Tommaso Bianchi, superato, anche lui, l’attacco febbrile che lo ha tenuto ai box contro il Terranuova Traiana, partirà dalla panchina). Per la trequarti ilè nuovamente tra(nella foto), mentre il tandem offensivo sarà composto da Giannetti e Galligani.