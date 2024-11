Thesocialpost.it - Sport in lutto, Giovanni muore giovanissimo in un incidente stradale

Un gravesi è verificato nella tarda serata di sabato 9 novembre lungo la strada che collega Ponte Sana Ferriera di Torgiano. Lo scontro, avvenuto tra un’automobile e una moto, ha coinvolto il giovaneSpedaletti Trabalza, 18 anni, originario di Torgiano. Nonostante i tentativi disperati di soccorso, il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.Dopo l’è stato traato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove i medici hanno tentato di rianimarlo. Tuttavia, nonostante l’impegno dei sanitari, il giovane non ce l’ha fatta. La Procura ha immediatamente aperto un fascicolo per omicidionei confronti del conducente dell’auto, mentre la dinamica dell’è ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri.