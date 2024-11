Metropolitanmagazine.it - Sinner, chi sono papà Hanspeter e mamma Siglinde: “Se sono qui è grazie ai miei genitori”

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Jannikcampione dal volto pulito e con una famiglia “normale”, ma chidella nuova stella del tennis italiano? A Sesto Pusteria (Bolzano) la privacy non esiste. Nel paesino di 1.900 anime nel cuore delle Dolomiti tutti sanno tutto; ora però per iè diventato davvero difficile avere una vita normale, anche se gli amici e i compaesani li fanno scudo. Riservatezza è infatti la parole d’ordine. Il legame tra Jannik e sua famiglia è forte «auguro a tutti i bambini di avere la libertà che mi hanno dato i».L’albergo deidia Sesto PusteriaA Sesto il Haus, la pensione della famiglia, si trova proprio in paese ed, come spesso in Alto Adige, è liberamente accessibile dalla strada, senza sbarra o cancelli. Al più tardi ora la vita è cambiata anche per