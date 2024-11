Ilrestodelcarlino.it - Serate sold out ed entusiasmo: stagione da incorniciare al Mugellini. Soddisfatti i direttori artistici Di Bella e Mazziero: "Tanto pubblico anche da fuori regione, e artisti felici di scoprire la città"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La nona edizione delFestival si è conclusa con risultati straordinari, sia in termini disia dal punto di vista deglicoinvolti. Tutte le cinquein programma, più il concerto di anteprima che si è svolto a settembre, hanno registrato ilout con oltre 800 presenze in totale, e richiamandoda. Sono stati sedici gliche si sono alternati sul palcoscenico allestito alla Cappella dei Contadini tra musicisti, pittori e scultori, che vanno a sommarsi ai più di 100 già ospitati dal festival nelle otto edizioni precedenti. "Si tratta di personalità rilevanti e riconosciute nel mondo della musica e dell’arte,di livello internazionale – spiegano iLorenzo Die Mauro–. È importante segnalare che quest’anno tutti glihanno utilizzato i loro profili social non solo per promuovere la partecipazione al festival, maper raccontare ladi Potenza Picena.