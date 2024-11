Sport.quotidiano.net - Savona da Nazionale. Cambiaso al top. E Koop è in crescita

PERIN 6. Impegnato (poco) solo nel finale.6,5. Al suo primo derby tra i grandi, dopo decine e decine nelle giovanili bianconere, copre senza buchi e può andare incon il sorriso. GATTI 6,5. Neutralizza Sanabria e si deve a lui l’unico momento teso, quando abbatte Milinkovic-Savic scatenando un accenno di zuffa tutta chiacchiere e distintivo. KALULU 6. L’attacco del Toro è sufficientemente evanescente per non costringerlo agli straordinari, e poco anche all’ordinario.7,5. Il gol di Weah è in gran parte merito della sua progressione a sinistra, poco dopo ci prova con una conclusione da fuori in zona centrale LOCATELLI 6,5. Vince senza strafare il derby con Ricci, che gli ha soffiato il posto in. THURAM 6,5. Fisicamente si mangia Ilic. WEAH 6,5. Preferito a Conceição, si fa trovare al posto giusto al momento giusto e segna la sua quarta rete in campionato.