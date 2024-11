Ilfattoquotidiano.it - Russia-Ucraina, attacchi incrociati nella notte: chiusi tre aeroporti vicino Mosca. Tusk: “Presto la data per un cessate il fuoco”

Unilsul fronte russo-ucraino sembra ancora lontano.le difese aree russe, secondo quanto riportato dalla Tass che cita il sindaco di, Sergey Sobyanin, hanno abbattuto 32 droni ucraini che si dirigevano verso la capitale e verso l’omonima regione. Si tratta di uno dei più grandidi droni contro la capitale russa dall’inizio dell’offensiva, nel 2022.A causa deglil’aeroporto di Sheremetyevo, a nord-ovest di, ha sospeso i voli così come fatto, in precedenza, dagliDomodedovo e Zhukovsky, nel sud-est della città,in via precauzionale. Lo scalo di Domodedovo è stato poi riaperto dopo alcune ore e tutte le restrizioni sugli arrivi e le partenze “sono state revocate”, scrive il servizio stampa dell’aeroporto in un comunicato.