Primo successo esterno Cesena 2005 quarta

Buon momento perBasket, che nell’arco di tre giorni ha conquistato due importanti vittore nel campionato di basket di Divisione Regionale 1, l’ultima delle quali, venerdì sera, è coincisa anche colstagionale in trasferta per la squadra condotta da coach Marco Vandelli, valso – in attesa del recupero di altri incontri delle avversarie – il quarto posto provvisorio in classifica. Iti hanno infatti piegato l’International Imola 71 - 81 (17 - 26, 40 - 44, 52 - 62) dopo che mercoledì sera era arrivato il corroborante 83-65 contro Riccione. La striscia positiva aperta dai biancazzurri rende merito al lavoro e alle qualità di una squadra il cui inizio di stagione è stato pesantemente segnato dagli infortuni, a partire da quello di Dell’Omo, peraltro ancora in infermeria.