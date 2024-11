Bergamonews.it - Preoccupazioni, dubbi e dissenso: lettera aperta per la gestione della Carrara

Una quarantina di firme seguono questasull’Accademiaindirizzata alla Sindaca Elena Carnevali e all’assessore alla Cultura e Turismo, Sergio Gandi. Dopo alcune considerazioni, laentra nel vivo con una serie di domande che saranno anche riproposte in un dibattito in calendario mercoledì 13 novembre alle 20.15 all’Associazione Mutuo Soccorso, via Zambonate 33, Bergamo. Le recenti notizie sull’Accademia, con le dimissioni dopo soli otto mesi di Martina Bagnoli, scelta come Direttrice e costretta a lasciare l’incarico per contrasti con il General Manager, suscitano sconcerto e preoccupazione.A nostro avviso quest’ultima vicenda conferma unaincertaprincipale istituzione culturale cittadina – l’unica di sicuro rilievo nazionale – a partire dal 2004, anno del pensionamento di Francesco Rossi, direttore dal 1973.