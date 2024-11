Pagelle Inter-Napoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Acerbi e Buongiorno i migliori, Calhanoglu con un eurogol e un rigore sbagliato che pesa. Bene McTominay, mentre Lukaku delude ancora a San Siro. Sono in sintesi i giudizi e ledi1-1, match della dodicesima giornata di. La squadra di Antonio Conte sale a 26 punti e mantiene la vetta in solitaria, mentre l’fa compagnia a quota 25 a Lazio, Fiorentina e Atalanta.L’è la squadra che ha battuto più corner in questo campionato: 77, meno soltanto di Real Sociedad (81), Tottenham (90) e Man City (98) nelle leghe europee principali. La beffa si tramuta in un gol subìto proprio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: al 23? Kvaratskhelia crossa dalla bandierina, tocco al volo di Rrahmani e deviazione sottomisura di McTominay, che anticipa Dumfries e batte Sommer.