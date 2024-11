Esports247.it - Metal Slug Tactics: da sparattutto bidimensionale a roguelike a turni | Recensione

È raro al giorno d’oggi vedere un titolo che riesce a reinventarsi in un genere completamente diverso, mantenendo intatta l’essenza dell’originale. Questa magia è riuscita in pochissimi casi, e “” potrebbe proprio prendersi il trono in questa categoria. Nato dalla fusione tra azione arcade e strategia a, il gioco di Leikir Studio e Dotemu dimostra che anche un classico sparatutto può riscoprirsi in nuove vesti senza perdere il fascino che ha conquistato una generazione di giocatori., uscito lo scorso 5 novembre, prende spunto dall’universo frenetico di, ma reimmaginato come untattico. Chi pensava di poter prendere fiato tra una mossa e l’altra sarà presto smentito: qui, i tre famosissimi personaggi della serie si lanciano in scontri al cardiopalma, risolvendo battaglie su mappe compatte e prive di generazione procedurale, anche se gli spawn nemici rimangono imprevedibili.