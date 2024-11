Oasport.it - LIVE Chieri-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: le venete si aggiudicano un equilibrato secondo set, 23-25

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-BUSTO ARSIZIO DIDALLE 18.009-7 Errore al servizio9-6 Il pallonetto vincente di Skinner da zona 48-6 Da seconda linea vincente Gicquel7-6 Diagonale stretta di Gabi da zona 47-5 Muroooooooooooooooo Van Aaaaaaaaaaaaalen6-5 Doppio miracolo in difesa die attacco vincente di Skinner da zona 45-5 La pipe di Haak5-4 Errore al servizio4-4 Primo tempo dietro Chirichella3-4 Errore al servizio4-2 Muroooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3-2 Muroooooooooooooo Albertiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2-2 Diagonale di Gicquel da zona 21-2 Primo tempo dietro Chirichella23-25 Ancora lei! Sara Fahr chiude unset spettacolare ed emozionante con un primo tempo!23-24 Mano out Gicquel da zona 222-24 Parallela vincente di Gabi da zona 422-23 Mano out di Skinner da zona 4 a chiusura di una lunga azione21-23 Muroooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaahr21-22 Out il tocco di seconda intenzione di Van Aalen21-21 Gabi vincente da zona 421-20 Mano out Skinner da zona 4!20-20 La diagonale di Skinner da zona 419-20 Errore al servizio19-19 La pipe di Gicquel18-19 Errore al servizio18-18 Murooooooooooooooooooo Albertiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii17-18 Primo tempo Chirichella17-17 La diagonale di Gicquel da zona 2 per il pareggio!16-17 Diagonale di Omoruyi da zona 415-17 Errore al servizio15-16 Muroooooooooooooooo Graaaaaaaaaaaaaaaay14-16 Omoruyi! Pallonetto vincente da zona 413-16 Doppia grande difesa die attacco vincente di Skinner da zona 412-16 Diagonale vincente di Zhu da zona 412-15 Pallonetto millimetrico di Gabi da zona 412-14 La parallela di Skinner da zona 411-14 Parallela di Haak da seconda linea11-13 Invasione10-13 In pallonetto la pipe di Haak10-12 Primo tempo Zakchaiou9-12 Errore al servizio9-11 Diagonale di Omoruyi da zona 48-11 Errore al servizio8-10 Errore al servizio7-10 Errore al servizio7-9 Fallo in palleggio di Wolosz6-9 Primo tempo Fahr6-8 Diagonale stretta di Skinner da zona 45-8 Magia di Wolosz di seconda intenzione5-7 Invasione4-7 Errore al servizio3-7 Mano out Gabi da zona 43-6 In rete l’attacco di Skinner da zona 43-5 Mano out Gicquel da zona 22-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Zhuuuuuuuuuuuuuuuu2-4 Diagonale di Zhu da zona 42-3 Errore al servizio1-3 Errore Van Aalen1-2 Primo tempo Chirichella1-1 Errore al servizio0-1 Mano out Gabi in pipe16-25 Il primo tempo di Fahr chiude un primo set senza storia a favore di!16-24 Mano out Zhu in pipe16-23 Muroooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaaaak16-22 Mano out Gabi da zona 416-21 Mano out Gicquel da seconda linea staccatissima da rete15-21 Murooooooooooooooooo Graaaaaaaaaaaay su Haak14-21 La slash di Gray13-21 Errore al servizio12-21 La pipe di Haak12-20 Pallonetto di Buijs da zona 411-20 Errore al servizio11-19 Primo tempo Zakchaiou10-19 Primo tempo Chirichella a chiudere una lunga azione10-18 Pallonetto di Buijs da zona 49-18 Out Omoruyi da zona 49-17 Diagonale di Zhu da zona 49-16 Invasione9-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Skinneeeeeeeeeeeeeeeeeeer8-15 Ancora Gicquel potente in diagonale da zona 27-15 Mano out Gicquel da zona 26-15 Pallonetto vincente di Skinner da zona 45-15 Diagonale di Zhu da zona 45-14 Invasione5-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5-12 Altentativo vincente la parallela di Haak da zona 25-11 Errore al servizio5-10 Mano out Skinner da zona 44-10 Murooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaahr4-9 Errore al servizio4-8 Diagonale vincente di Skinner da zona 43-8 Muroooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa3-7 Van Aalen vincente di seconda intenzione2-7 Fast di Chirichella2-6 Errore al servizio1-6 DIFENDE TUTTO! letirano su due palloni impossibili e Gicquel piedi a terra mette in rete il colpo di attacco1-5 Mano out Haak da seconda linea1-4 La slash di Zhu1-3 Vincente Haak da seconda linea1-2 Diagonale di Zhu da zona 41-1 Diagonale di Gicquel da zona 20-1 La parallela di Haak da zona 215.