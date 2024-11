Ilprimatonazionale.it - La rivincita del Pinguino

Roma, 10 nov – Tra gli innumerevoli antagonisti di Batman un ruolo predominante lo ha sempre avuto il personaggio del Joker. Vuoi perché il cattivo interessato solo al caos per il caos riveste sempre il suo fascino, vuoi perché negli anni ha avuto la fortuna di essere interpretato da attori memorabili come Cesar Romero, Jack Nicholson e Heath Ledger. Quest’ultimo vinse persino l’Oscar postumo per il ruolo (perdonatemi ma invece l’interpretazione di Joaquin Phoenix non mi è piaciuta nemmeno nel primo film dedicato al personaggio). Ma ora, grazie alla miniserie The Penguin, finalmente ilsi è preso la suada eterno cattivo numero due, grazie ad un irriconoscibile Colin Farrell. Andiamo per ciò ora a ripercorrere la carriera di questa star del male.Oswald Chesterfield CobblepotIl personaggio del, vero nome Oswald Chesterfield Cobblepot, compare per la prima volta nell’universo di Batman nel dicembre 1941.