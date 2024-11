Ilnapolista.it - Ivan Ljubicic: «Sinner abituato alla pressione, è la sua vita. Ha mantenuto il suo tennis come se non succedesse nulla»

Repubblica intervistain merito alle Finals di, al via oggi concontro de Minaur.conosce bene il torneo, lo ha giocato, lo ha vissuto da manager e da commentatore tecnico tv.Non solo: «L’Italia non è favorita, è molto favorita a Malaga»Janniksi presenta alle Finals da grande favorito. Lapuò condizionarlo?«No,ha una forza mentale pazzesca e lo ha già dimostrato anche nel momento più difficile della stagione, il caso doping. È rimasto sempre sul suoe ha vintose non stesse succedendo. Èormai, è la sua».Chi lo può battere, più Zverev o più Alcaraz?«Premessa: qui giocano i migliori otto del mondo, non è scontato vincere le partite. Però in questo momento Jannik è il più forte.