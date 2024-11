Ilnapolista.it - Il Napoli è vivo ed è primo in classifica. Il funerale può essere interrotto

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Iled èin. IlpuòIled èin. Ilpuò. Un racconto che sarebbe piaciuto a Edgar Allan Poe. Aabbiamo vissuto una settimana assurda. Sembrava che ilfosse in zona retrocessione e invece erainanche se reduce dallo 0-3 con l’Atalanta. Il morto non era tale. A San Siro è scesa in campo un’altra squadra rispetto a quella con l’Atalanta. Avevano ragione gli juventini contiani: Antonio due partite di fila non le sbaglia. E infatti non le ha sbagliate. Inter-è finita 1-1. L’’Inter ha fatto più la partita, ha sbagliato anche un rigore (che non c’era, del tutto inventato) ma ilha avuto il match-point al 94esimo con il Cholito che ha girato alto al volo in area un ottimo cross di Ngonge.