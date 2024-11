Notizie.com - Il Gladiatore 2 e l’imperatore nero: Macrino lo era davvero?

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Il ritorno di Ridley Scott con “Il2”: la scelta di un attore di colore per interpretarefa discutere.Il prossimo autunno segnerà il ritorno sul grande schermo di uno dei registi più discussi e ammirati del panorama cinematografico mondiale, Ridley Scott, con il suo attesissimo film “Il2”. Tra le novità che hanno suscitato maggiore interesse c’è l’introduzione di un personaggio storico controverso,, interpretato dall’acclamato attore Denzel Washington. Questa scelta ha generato non poche polemiche tra gli appassionati di storia romana e gli storici, alimentando un vivace dibattito.eradi colore? – Screenshot Il2 – notizie.comLa figura dinel film ha scatenato dibattiti accesi sui social media, già in passato dopo la pubblicazione delle prime immagini promozionali sulla rivista Variety e continua a far parlare adesso che l’uscita del film nelle sale è imminente.