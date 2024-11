Highlights Cremona-Brescia 89-100 Serie A basket 2024 25 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilcon glidi Vanoli-Germani89-100, sfida valida per la settima giornata del campionato di/25. Grande prova a livello offensivo dei ragazzi di coach Peppe Poeta, che mandano ben sei giocatori in doppia cifra, guidati dai 18 punti di Rivers. In una gara in cui gli ospiti hanno comandato dall’inizio alla fine, per la Vanoli c’è la buona notizia dell’impatto del neo arrivato Willis, autore di 24 punti. Di seguito ilcon le azioni salienti.89-100,/25 () SportFace.