Oasport.it - Ginnastica artistica, Swiss Cup 2024: Mario Macchiati terzo assieme alla tedesca Karina Schönmaier

e la, componenti del Team Deutalia, hanno chiuso alposto laCupdi: la teutonica ha sostituito l’azzurra Angela Andreoli, infortunatasi nel corso del Memorial Gander. Vittoria per il Team Francia, piazza d’onore per il Team Ba’mour.Nella prima rotazionealle parallele totalizza 14.300, ed il Team Deutalia si porta in testaclassifica, mentre arriva l’eliminazione per il Team Stati Uniti, formato da Leanne Wong ed Aydon Bnas, ed il Team Svizzera 2, composto da Stefanie Siegenthaler e Luca Giubellini.Nella seconda rotazione l’azzurro va al corpo libero e viene ricompensato con lo score di 13.700: Team Deutalia sempre primo, a quota 54.200, e così arriva la qualificazione alle semifinali, dove l’azzurro e la teutonica affrontano il Team Francia, quarto.