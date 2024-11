Lettera43.it - Gaza: almeno 30 morti in attacchi di Israele, tra cui 13 bambini

La protezione civile digestita da Hamas ha annunciato la morte di 30 persone, tra cui 13, in dueisraeliani che anno preso di mira due case nella Striscia, prima a Jabalia (25 vittime) e poi nel quartiere al-Sabra della città di(cinque vittime). Ma ipotrebbero essere anche di più, visto che ci sono alcuni civili ancora sotto le macerie.Edificio distrutto a(Getty Images).Channel 12: «prende sul serio una tregua con Hezbollah»sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di un accordo di cessate il fuoco limitato nel tempo con Hezbollah. Lo riferisce Channel, 12 sottolineando che l’iniziativa del governo di Tel Aviv è legata a un contesto di profonda preoccupazione per la possibile decisione del Consiglio di Sicurezza Onu che potrebbe limitare le operazioni dell’Idf.