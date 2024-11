Inter-news.it - FOTO – Inter-Napoli, quale sarà la maglia dei Campioni d’Italia? Eccola!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

è la sfida in programma questa sera, alle ore 20.45, a San Siro e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Iin carica provano il sorpasso sugli azzurri dell’ex tecnicoista Conte, che ritorna a Milano in compagnia di un altro grande ex, vale a dire Lukaku. Ecco conscenderà in campo la squadra di InzaghiSFIDA AD ALTA QUOTA –è certamente una sfida ad alta quota. Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, sentono il fiato sul collo dei nerazzurri che vincendo sorpasserebbero il gruppone attualmente in testa alla classifica, dove insieme alfigurano Atalanta, Fiorentina e momentaneamente anche la Lazio in vantaggio sul Monza (tutti a quota 25 punti), balzando in testa alla classifica. Naturalmente i due grandi ex del match, vale a dire Conte e Romelu Lukaku, faranno di tutto per riconquistare il primo posto in solitaria e chiudere così al meglio prima della nuova sosta per le Nazionali.