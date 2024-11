Emergenza nazionale e aerei militari | così Trump prepara l’espulsione di massa di migranti dagli Usa Ma il piano costa 88 miliardi l’anno

Leggi l'articolo completo su Open.online

Donaldha promesso per tutta la campagna elettorale di realizzare «il più grandedi rimpatri didella storia», espellendo dal Paese centinaia di migliaia di immigrati entrati illegalmente negli Usa. Ora che ha vinto e si appresta a prendere effettivamente il potere, il suo staff sta studiando il modo di tramutare quella promessa in realtà. Ilè ancora in fase di discussione, ma secondo il Wall Street Journal alcuni dettagli cominciano in questi giorni a prendere forma. L’idea del team che assiste il presidente Usa in pectore sarebbe quella di dichiarare – probabilmente già nel giorno di insediamento dialla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio – l’. Questo, è la linea di pensiero, consentirebbe alla nuova amministrazione di sbloccare fondi del Pentagono utili a effettuare gli arresti, i trattenimenti e infine le espulsioni, oltre che a completare la costruzione del muro al confine col Messico.