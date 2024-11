Liberoquotidiano.it - Cosa è successo sui mercati un attimo dopo la vittoria di Trump: rosiconi muti

un'apertura cauta, ma in positivo di uno 0,13%, ieri la Borsa di New York ha proseguito le contrattazioni con una tendenza più marcata al rialzo, mentre isi apprestavano a chiudere la miglior settimana in un anno. Nel rally post-elettorale, il Dow Jones e l'S&P 500 hanno registrato rialzi di circa il 4% alla chiusura di giovedì, mentre il Nasdaq ha guadagnato più del 5%. Secondo il FedWatch Tool del Cme Group, c'è il 71,3% di possibilità che la Fed proceda con un altro taglio di 25 punti base alla prossima riunione, la settimana prima di Natale. Durante la seduta, lo S&P 500 si è rafforzato fino a guadagnare lo 0,30% toccando un nuovo massimo intraday a 5.990 punti. Bene anche il Dow Jones, a +0,40% mentre il Nasdaq segnava un rialzo dello 0,06%. Fra i migliori, il titolo di Tesla, di Elon Musk.