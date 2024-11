Panorama.it - Caraibi d'inverno

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Ci si può sentire Jack Sparrow e veleggiare verso un atollo selvaggio in compagnia delle onde o lasciare ad altri le tentazioni da Pirati deie godersi quelle terre in infradito, nell’extralusso di un resort, tra spiagge di palme e massaggi morbidi, grigliate di pesce e cocktail (o sobri mocktail) a volontà.Bahamas e Barbados, Antigua e Barbuda, Anguilla e Guadalupa, sono nomi che richiamano evasioni esotiche. Lo fanno assieme agli altri Paesi affacciati sulle trasparenze di un mare da fantascienza, dal caldo rassicurante e il sole asciugatutto dopo un veloce acquazzone passeggero. Isono l’evergreen - anzi, l’«everblue» - per una fuga dalla realtà a Natale e Capodanno, prima o dopo, per dare uno schiaffo in faccia alla routine, scatenare l’invidia di amici e colleghi tramite Instagram.