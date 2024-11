Quotidiano.net - 'Capo staff Netanyahu dietro ricatto a ufficiale Idf'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Ildellodel premier israeliano Tzachi Braverman sarebbeil presuntoa un altodella segreteria militare del premier per ottenere l'accesso ai verbali delle riunioni dell'inizio della guerra. Lo riferiscono i media locali. Il caso ha portato all'apertura di un'inchiesta che si concentra sulle modifiche apportate ai verbali delle riunioni che si sono tenute tra Benyamine il suo ex segretario militare. Braverman, avrebbe anche raccolto video sensibili delle telecamere di sicurezza dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant e di undelle Idf del premier per scopi poco chiari.