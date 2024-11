Ilrestodelcarlino.it - Campi fotovoltaici, il comitato vuole chiarezza:: "Dite quanti sono i progetti per nuovi impianti"

a Monterosso, ilMonte Strega ‘per la tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale’ lancia un appello al sindaco con una lettera aperta. "Signor sindaco – scrivono dal– considerato che, in aggiunta ai molticon moduli ubicati a terra già realizzati, siamo in presenza di un continuo proliferare didied eolici, dei quali si hanno solo scarse e sporadiche informazioni, facciamo appello a Lei, perché convochi, non appena possibile, un’assemblea pubblica, aperta a tutta la cittadinanza, e facciasull’intera questione delle fonti di energia rinnovabili che interessano il territorio comunale, fornendo ai cittadini la necessaria informazione su tutte queste iniziative che finiscono con il danneggiare gravemente il nostro habitat e che sembrano rispondere ad interessi che nulla hanno a che fare con i bisogni della nostra comunità.