Ilgiorno.it - Bruciata viva nel rogo divampato in casa: il dolore e lo choc a Mediglia

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Milano) – È il momento delper la tragica morte di Maria Rosa Carelli, 83 anni, che venerdì ha perso la vita a causa del violento incendionella suain via Mazzini, in pieno centro abitato. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire alle cause che hanno provocato il. Attualmente sono diverse le ipotesi. Fra queste c’è quella dell’incidente domestico. Pare che la donna fosse solita alimentare le fiamme del camino con l’uso dell’alcol. Non si esclude che abbia cercato di ravre il fuoco in questo modo e sia stata improvvisamente raggiunta da un ritorno di fiamma. Si tratta ovviamente di ipotesi che saranno confermate solo una volta ultimate le indagini. In quel momento la figlia stava facendo la doccia, al piano di sopra. Sentita la madre urlare si è precipitata di sotto, ma l’anziana era già stata avvolta dalle fiamme.