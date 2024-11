Ilgiorno.it - Violenze sessuali su sei piccoli pazienti: osteopata va a processo. Era stato denunciato da una mamma

Brescia – Èrinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise il quarantaquattrenneche nell’ottobre 2023 eraarrecon l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni, tra cui bambini in condizioni di fragilità. La pm Victoria Allegra Boga e l’aggiunto Nicola Serianni, che hanno condotto l’inchiesta e contestano le aggravanti della minorata difesa delle vittime e della giovane età delle stesse, sono convinti non vi siano dubbi sulla responsabilità del professionista. Per questo avevano chiesto il giudizio immediato, ma per una questione procedurale il gip aveva rigettato l’istanza. Il caso è dunque approdato regolarmente in udienza preliminare e l’imputato, originario dell’Albania, èrinviato a giudizio. Ilsarà celebrato non già davanti a un collegio ordinario, ma in Assise, deputata a giudicare i reati della massima gravità: la riforma Cartabia ha infatti inasprito il trattamento sanzionatorio per leai danni di minori.