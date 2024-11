Gaeta.it - Tu si que vales: anticipazioni sulla semifinale e ospiti speciali per una serata di divertimento

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Tu si que, attesa per il 9 novembre 2024 su Canale 5, promette di essere un evento di grande interesse. Tra le varie novità in arrivo, i nomi di alcuniVIP che parteciperanno all’episodio continuano a suscitare curiosità tra i fan. Dagospia ha rivelato in anteprima i partecipanti e i dettagli che renderanno questadavvero unica, con sorprese pronte a stupire il pubblico.Giudiciper una gara esilaranteNelladedicata alla, il teatro che solitamente ospita il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi si trasformerà in un palcoscenico frizzante. Giulia Stabile si presenterà da sola, senza i suoi supporti usuali, per condurre una spettacolare gara di playback. Gran parte dell’attenzione sarà rivolta agli esperti dello spettacolo e della musica invitati per giudicare le esibizioni.