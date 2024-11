Uominiedonnenews.it - Tempesta d’Amore Anticipazioni Puntate Tedesche: Vincent resta al Fürstenhof ed incontra il suo migliore amico, Henry!

: Ana si sposa! Arriva la dark lady Sophia Wagner con suo figlio! Maxi innamorata di.: Maxi ed, un nuovo romantico e travagliato capitolo della soap! Il fascino di Sophia Wagner strega letteralmente Christoph Saalfeld!La ventesima stagione di Sturm der Liebe, in Germania, sta per volgere al termine con un emozionante matrimonio, pronta poi a cedere il passo ad i nuovi protagonisti, ed ovvero Maxi Neubach-Saalfeld edSydow! Lesullepreannunciano grandi novità!è ildi Vincent, mentre Maxi è la figlia di Katja, nuovo amore di Markus! A Bichlheim, inoltre, s’insedierà presto una nuova dark lady, Sophia, che con il suo fascino ed il suo carisma, catturerà subito l’attenzione di Christoph! La soap tedesca, con le sue vicende sempre più avvincenti, ci aspetta in Italia dal lunedì al venerdì dalle ore 9:50 alle 10:50 circa su Rete 4.