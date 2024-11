Sparatoria a Napoli il 18enne Angelo Correra colpito alla testa | è gravissimo

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ilè stato feritocon un colpo d’arma da fuoco in via dei Tribunali, a, intorno alle 5 di oggi, 9 novembre. Il giovane si trova ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Vecchio Pellegrini didove è arrivato presentando una grave emorragia cerebrale. La Squadra Mobile, che sta conducendo le indagini, è al lavoro per chiarire i dettagli della. Secondo le prime ricostruzioni, all’incrocio tra via dei Tribunali e Vico Sedil Capuano, a due passi dal duomo della città partenopea, un uomo avrebbe avvicinato il, incensurato e cugino del giovane Luigi Caiafa – ucciso da un poliziotto nel 2020 durante una rapina in centro città – sparandogliper poi fuggire rapidamente dal luogo dell’aggressione. Il ricovero in ospedale e l’emorragia cerebraleSul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, che hanno trasportato il ferito all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove ora lotta tra la vita e la morte.