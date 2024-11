Scholz | crollo Muro storia comune Europa

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

13.00 "La nostranell'autunno del 1989 ci mostra come raggiungere i nostri obiettivi: restando uniti per la pace e la libertà,per la sicurezza e la prosperità,per lo Stato di diritto e la democrazia".Così il cancelliere tedescoper i 35 anni della caduta deldi Berlino. Ha ricordato il contributo dato dai vicini dell'centrale e orientale e le manifestazioni settimanali di protesta, a Lipsia e in altri luoghi della Germania Est."La vittoria della libertà è stata una conquista paneuropea".