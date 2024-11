Ilfoglio.it - Ripubblicato “Antifona” di Ayn Rand, distopia collettivista e inno alla creatività libera

Ha scritto una volta Ignazio Silone che la storia dell’utopia è “la storia di una sempre delusa speranza, ma di una speranza tenace. Nessuna critica razionale può sradicarla”. Il presente delude l’uomo e questi ha bisogno di credere che il domani possa essere migliore del presente. Niente di male, anzi. Se qualcosa muove l’azione umana è proprio la fiducia nel miglioramento della propria condizione. L’essere umano, in sostanza, ha bisogno di credere nel futuro come orizzonte di nuove e più proficue possibilità. Ma che succede quando si cerca di pianificare l’avvenire come fosse una macchina? A cosa si riduce l’uomo entro un universo in cui la libertà di fatto viene a tal punto compressa da divenire vera e propria schiavitù? Nel corso del Novecento, a ben vedere, l’utopia come genere politico-letterario subisce un radicale cambiamento di prospettiva.