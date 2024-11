Lettera43.it - Paura in Molise, scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nella notte

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Undi4.0 è stato registrato inzona di Montecilfone, provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. La Sala di Sorveglianza Sismica Ingv-Roma ha localizzato l’ipocentro alle ore 01:51 a circa 18 chilometri di profondità. Prese dal panico, molte persone si sono riversate in strada. Al momento per fortuna non si hanno notizie di danni a persone o cose.Sismografo (Getty Images).Il sisma è stato avvertito anche nel FoggianoGli altri centri in cui lasi è sentita in maniera particolarmente forte sono stati Larino, Palata, Guardialfiera, Guglionesi, Acquaviva Collecroce e Tavenna. Le onde sismiche si sono percepite nitidamente fino a Isernia e Termoli. E anche in Puglia nel Foggiano.Evento sismico diML 4.0, in provincia di Campobasso, 9 novembre 2024 https://t.