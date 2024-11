Quotidiano.net - Pagelle finale Tale e Quale show 2024: Giulia Penna e Kelly Joyce fenomenali

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Ledelladiraccontano di unaclamorosa, unamagica e una Verdiana potentissima. Anche troppo forse. In coda una Carmen Di Pietro come di consueto imbarazzante. A vincere la puntataè stata, ma a trionfare nella classifica generale diè stata Verdiana.seconda e Feysal Bonciani terzo a completare il podio. Roberto Ciufoli - Adriano Celentano ‘Prisencolinensinainciusol’: voto Almeno è finita. Gli hanno sempre assegnato artisti e brani difficili dal punto di vista del ritmo e delle canzoni, per carità. Però Roberto Ciufoli è stato un vero strazio durante tutta la stagione. La prossima volta, autori, chiedo il Pupazzo Gnappo al posto suo. E’ più credibile. Amelia Villano - Loredana Bertè ‘Dedicato’: voto Betty Boop.