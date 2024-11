Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 9 novembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, in questo momento siete particolarmente concentrati sulla vostra vita privata ed economica. Forse però dovreste evitare di trascurare la vostra salute e il vostro benessere psicofisico, in fondo non si campa di solo pane. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi e per la vostra salute, magari dedicandovi ad un’attività all’aria aperta che possa riportare una certa armonia interiore.